Puglia e Giappone s’incontrano a “Fusion – Apulian Roll Experience” / PHOTOGALLERY

PUBBLIREDAZIONALE – “Fusion – Apulian Roll Experience”, questo il nuovo della nuova realtà culinario-culturale inaugurata ieri, 9 maggio, a Bisceglie, in via Guglielmo Marconi n. 7, anticamera del centro storico cittadino, in cui sarà possibile non semplicemente assaggiare pietanze proiettate nel futuro della gastronomia, ma vivere una e propria esperienza di gusto, di fusioni, per l’appunto, equilibrate, genuine, succulente.

“Un nuovo concept nato dalla curiosità, dalla voglia di ottenere un risultato nuovo e insolito, dalla voglia di dare vita a una nuova formula e dalla ricerca di qualcosa di speciale, ma non irraggiungibile, che renda unica l’unione tra tradizione ed innovazione”, spiegano i titolari dell’attività Antonio Mastrototaro e Giuseppe Garofoli.

“Questo qualcosa di speciale, Fusion lo ha trovato nell’azzardato ma infallibile matrimonio tra due grandi tradizioni culinarie, quella pugliese e quella giapponese“, specificano Mastrototaro e Garofoli, “Sembrerà assurdo: chiunque può pensare che tale abbinamento sia solo un idea bizzarra, ma con la collaborazione dell’Executive Chef Giuseppe Cannillo, l’abbiamo studiata e perfezionata. Ci crediamo e siamo certi che una volta provate le nostre creazioni, rimarrete piacevolmente sorpresi dall’experience nuova, fresca, pugliese e dal sapore intenso e ricco”.

Una delle specialità di “Fusion” sono i “Roll” preparati seguendo nel dettaglio le regole tradizionali della tecnica nipponica e accostati a prodotti tipicamente pugliesi come cime di rapa, burrata o taralli. “Partendo dall’utilizzo di materie prime di altissimo livello, in arrivo quotidianamente da produttori della nostra amata terra, i nostri roll danno vita ad un percorso tutto da scoprire passando da Bari vecchia per poi assaporare parmigiana, gambero rosso o addirittura il ragù di cavallo”, aggiungono gli ideatori.

E in conclusione: “Il Fusione Ramen riuscirà, con le sue tre varianti, a trasportarvi in una fusion straordinaria di sapori, un esplosione di gusti dati dal connubio tra uno dei piatti più popolari della cucina giapponese e gli ingredienti più particolari della tradizione pugliese”.

Il nuovo locale è stato benedetto da don Giuseppe. Hanno preso parte all’inaugurazione il sindaco Angelantonio Angarano, l’assessore alle attività produttive Maria Lorusso, il presidente del consiglio comunale Gianni Casella e i consiglieri comunale Giorgia Preziosa e Alfonso Russo.

Per info e prenotazioni: 3283930329. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Fusion.ApulianRollExp