Puglia, al via terza dose per gli over 40 anche senza prenotazione

In Puglia potranno essere somministrate da oggi – anche senza prenotazione accedendo agli hub vaccinali – le terze dosi di vaccino anti-Covid agli over 40, trascorsi almeno 180 giorni dalla seconda somministrazione. Dal 29 novembre, invece, saranno aperte le prenotazioni anche agli under 40. La vaccinazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta inizierà il 1° dicembre, con chiamata attiva e prenotazione diretta degli assistiti in carico da parte del medico, nei propri ambulatori o a domicilio. La rete delle farmacie aperte al pubblico (pubbliche e private convenzionate) garantirà la somministrazione della dose booster mediante prenotazione diretta in farmacia o mediante accesso diretto. Intanto la Puglia accelera la somministrazione ai fragili, al personale sanitario e agli anziani ospiti delle Rsa, che sarà completata entro il 30 novembre, e avvia una campagna di “recupero degli esitanti”, coloro cioè che non si sono ancora vaccinati, prevedendo recall mirati e open day.