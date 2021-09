Puglia a sostegno delle microimprese, sportello attivo alla Confcommercio Bisceglie

Lo sportello Finanza Agevolata, attivo alla Confcommercio Bisceglie, è pronto ad assistere le imprese per partecipare alla nuova annualità del Bando Micro-Prestito.

La misura rientra nelle iniziative regionali a sostegno delle microimprese e delle lavoratrici e lavoratori autonomi già iscritti al registro delle imprese al 31/12/2020, con sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19.

Il finanziamento erogabile è compreso tra i 5mila e i 30mila euro, in base al fatturato del 2020, per una durata massima di 60 mesi, con una percentuale del 20% a fondo perduto.

Inoltre, aumenta il contributo in conto impianti previsto dal Titolo II Capo 3 e Capo 6, misura regionale di sostegno finalizzata a favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese: si prevede che il contributo aggiuntivo in conto impianti passi dal 20% al 35% per le piccole imprese e dal 20% al 30% per le medie imprese.

Un intervento richiesto delle Associazioni di categoria, dichiara Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie, che si aggiunge agli strumenti di micro-finanza già previsti dalla Regione Puglia per fronteggiare la crisi di liquidità delle imprese pugliesi e garantire la loro ripresa e continuità.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la sede di Via Cap. F. Gentile, 13 (Dott.ssa Katia Todisco).