“Puer in fabula”, successo a Bisceglie per il progetto di potenziamento della lingua italiana

Si è concluso con ottimi risultati “Puer in fabula”, il progetto di potenziamento della lingua italiana rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “ San Giovanni Bosco Battisti Ferraris”. L’iniziativa, guidata dall’esperta Raffaella Di Lena e seguita dalla tutor Raffaella Amoruso, mirava a sviluppare e arricchire le competenze linguistiche dei bambini attraverso attività coinvolgenti e metodologie innovative.

Nel corso del percorso formativo, gli studenti sono stati protagonisti di laboratori creativi e giochi didattici che li hanno accompagnati alla scoperta della struttura della favola, dei suoi elementi fondamentali e del ruolo della morale. Al termine delle attività, grazie al cooperative learning, i piccoli autori hanno realizzato favole originali che poi hanno portato in scena, trasformandosi in veri e propri attori.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Emilia Nenna, ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo, l’impegno e la creatività dimostrati dagli alunni, auspicando di poter ampliare l’offerta formativa con nuovi progetti capaci di stimolare competenze, curiosità e talento.

“Puer in fabula” ha dimostrato come ogni parola possa diventare un viaggio e ogni storia un’occasione di crescita. Tra pagine scritte, risate e piccole performance teatrali, i ragazzi hanno dato prova di quanto la fantasia, se guidata e valorizzata, possa trasformarsi in talento autentico. Un’esperienza che resterà nel loro percorso di crescita e che la scuola punta a rinnovare con nuove proposte altrettanto stimolanti.