Pubblicato nuovo bando di gara per affidamento gestione delle aree di sosta a pagamento

È stato pubblicato, sulla piattaforma telematica Tuttogare, il nuovo bando di gara per l’affidamento temporaneo del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Bisceglie. La procedura riguarda più di 2.340 stalli distribuiti tra centro urbano e litoranea, con una durata biennale eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.

“Il nuovo appalto garantirà continuità operativa e livelli di servizio adeguati fino alla conclusione dell’iter amministrativo per l’affidamento definitivo in house alla partecipata comunale Bisceglie Approdi, in fase di trasformazione in gestore pubblico diretto del servizio”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Amministrazione che rivendica i risultati ottenuti in quest’ultimo anno: “Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, da giugno 2024 a giugno 2025, pur avendo mantenuto le stesse tariffe rispetto al passato, ha consentito al Comune di ottenere ricavi netti che superano i 500.000 euro. Il confronto con il passato è lampante, se si considera che gli introiti annui netti per l’Ente nel 2023 ammontarono a 97mila euro, mentre nell’intero 2022 furono di 110mila euro”, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla maggioranza.

“Un risultato eccezionale”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “se si considera che è stato ottenuto non attraverso l’aumento delle tariffe, tra le più basse di Puglia, ma mediante condizioni decisamente più vantaggiose per il Comune rispetto al precedente appalto. Ora, infatti, introitiamo circa l’80% delle entrate totali contro il 18% previsto in precedenza. Con l’ulteriore vantaggio che le maggiori somme nette incassate potranno essere utilizzate per servizi utili alla cittadinanza, senza vincoli di settore, in particolare in turismo e trasporti. Anche in questo caso, adottando la logica del buon padre di famiglia, facciamo il bene della Comunità, preservando l’interesse pubblico”.

“Stiamo consolidando un modello che rafforza il controllo pubblico, eleva la qualità del servizio e genera risorse per la città”, ha dichiarato Onofrio Musco, Assessore ai Contratti e Appalti. “Questa procedura, seppur temporanea, pone le basi per il passaggio a una gestione totalmente pubblica e stabile con Approdi SpA. Rivolgiamo un ringraziamento al Dirigente della Ripartizione Ambiente – SUA – SUAP e PNRR, Michele Cirrottola, unitamente a tutti i dipendenti che curano con professionalità e costanza le procedure burocratiche e amministrative”.

“Il servizio di sosta a pagamento, benché possa sembrare una spesa aggiuntiva per i cittadini, consente di avere una maggiore rotazione dei parcheggi, soprattutto nelle zone più frequentate. E questo si riverbera positivamente sulla viabilità, più scorrevole e ordinata”, ha aggiunto Maurizio Di Pinto, Assessore comunale a viabilità e trasporti. “La crescita dell’utile netto e l’espansione dei pagamenti digitali e degli abbonamenti dimostrano che il nuovo approccio è efficace. Ora vogliamo consolidarlo in un modello pubblico permanente, con una visione di lungo periodo”.