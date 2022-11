Pubblicato avviso erogazione voucher per strutture e servizi socioeducativi / DETTAGLI

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie l’Avviso per l’erogazione di voucher a copertura parziale o totale dei costi di frequenza delle strutture e dei servizi socioeducativi territoriali che svolgano attività educativa e ricreativa in favore di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, anche con disabilità, con decorrenza dal 01/09/2022.

“Anche quest’anno con questa misura riusciamo a sostenere le famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica per l’accesso a servizi educativi extrascolastici, come doposcuola, attività sportive, ludoteche, laboratori didattici, ludici e creativi, ai quali molto spesso i nuclei familiari in difficoltà sono costretti a rinunciare. Un modo efficace per contrastare l’emarginazione sociale, la devianza minorile, la povertà educativa”, sottolinea Roberta Rigante, Assessore all’inclusione sociale della Città di Bisceglie.

“Un provvedimento che contraddistingue positivamente la Città di Bisceglie nell’attenzione e nella sensibilità alla crescita di bimbi e ragazzi, cercando di assicurare a tutti le stesse possibilità di accesso ad importanti servizi per la loro formazione, socializzazione e inclusione, a maggior ragione nel delicato periodo che stiamo attraversando per il caro bollette”, ha aggiunto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Prima di inviare l’istanza, le famiglie interessate, in base alle proprie necessità e alle proprie autonome valutazioni, dovranno scegliere obbligatoriamente dal catalogo allegato al bando (che comprende attività già mappate dal Comune attraverso una manifestazione di interesse pubblica e i relativi costi delle rette) l’attività alla quale iscrivere i propri figli e presso cui far valere il voucher nel caso in cui si rientri tra i beneficiari. Il Voucher potrà essere riconosciuto anche retroattivamente ma l’inizio delle attività non potrà essere anteriore al 01/09/2022.

Al fine di favorire la massima partecipazione della platea dei richiedenti è possibile richiedere di accedere a massimo due attività per figlio/a (indicandone l’ordine di priorità) precisando comunque che la seconda scelta sarà accolta solo in caso di pieno soddisfacimento delle prime da parte di tutti i richiedenti aventi titolo, sempre fino ad esaurimento delle risorse e dei posti disponibili.

La famiglia richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residente nel Comune di Bisceglie alla data del presente Avviso; b) avere minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni; c) avere un ISEE ordinario, senza annotazioni, in corso di validità non superiore a 25.001,00 euro.

Il valore del Voucher da riconoscere per ciascun bambino/a e viene così determinato:

• ISEE da 0 a 3.000 euro, 100% contribuzione Comune, 0% contribuzione famiglie;

• ISEE da 3.001 a 7.500 euro, 75% contribuzione Comune, 25% contribuzione famiglie;

• ISEE da 7.501 a 15.000 euro, 50% contribuzione Comune, 50% contribuzione famiglie;

• ISEE da 15.001 a 25.000 euro, 25% contribuzione Comune, 75% contribuzione famiglie;

• ISEE oltre 25.001, 0% contribuzione Comune, 100% contribuzione famiglie;

Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente online al link https://forms.gle/n4p6d9KhzB4iGidA7 entro le ore 23:59 del 30/11/2022.

A seguito della raccolta delle domande di contributo, sarà elaborata una graduatoria delle famiglie beneficiarie. Si scorrerà la graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili stanziate con il Decreto 73/2022 del Ministro per la Famiglia, pari a 56.953,97 euro.

Per tutti i requisiti, modalità e informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie al link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/avviso/avviso-pubblico-centri-estivistrutture-e-servizi-socioeducativi-2022.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bisceglie ai seguenti numeri telefonici: 080-3950297 – 080-3950329 – 080-3950301 – 080-3950304 – 377-3269513.