Pubblicato avviso per l’iscrizione al servizio di mensa scolastica

Il Comune di Bisceglie ha pubblicato l’avviso per l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie statali del territorio.

Le domande di iscrizione, sia per i nuovi utenti sia per i rinnovi, devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dedicato, disponibile al link: https://www6.itcloudweb.com/bisceglieportalegen. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 26 agosto 2025.

Alla domanda di iscrizione sarà necessario allegare obbligatoriamente: documento di riconoscimento del richiedente; tessera sanitaria; attestazione ISEE; eventuale documentazione sanitaria attestante la grave disabilità ai sensi dell’art.3 comma 3 Legge n.104/92; eventuale certificato medico attestante intolleranze alimentari, allergie, ecc.; eventuale dichiarazione per dieta etico/religiosa.

Il servizio di mensa scolastica sarà attivo dal 1° ottobre 2025 fino al 31 maggio 2026.

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione sono contenute nella Guida all’iscrizione online al servizio di Ristorazione Scolastica, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie nella sezione Avvisi (https://www.comune.bisceglie.bt.it/notizia/avviso-pubblico-iscrizione-al-servizio-di-ristorazione-scolastica-anno-scolastico-2025-2026/), insieme all’avviso pubblico e alla documentazione relativa.