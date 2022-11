Pubblicato avviso per l’assegnazione in locazione di tre alloggi Ers in via degli Aragonesi

È stato pubblicato sul sito del comune di Bisceglie l’avviso per l’assegnazione in locazione dei restanti tre alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) situati in via degli Aragonesi. Il precedente bando, infatti, aveva portato all’approvazione della graduatoria finale di 11 soggetti (su dodici alloggi disponibili) in possesso dei requisiti per l’assegnazione delle case. A seguito della convocazione degli assegnatari per procedere alle operazioni di scelta ed assegnazione degli alloggi, sono pervenute al Comune due rinunce. Per questo l’Ente ha provveduto alla pubblicazione del nuovo avviso finalizzato ad assegnare gli ultimi tre alloggi rimasti disponibili.

La realizzazione dello stabile in via degli Aragonesi rappresenta la prima esperienza pubblica di edilizia residenziale sociale a Bisceglie, mirata a soddisfare il bisogno abitativo di quelle famiglie che, pur non avendo le caratteristiche di reddito per accedere all’edilizia sovvenzionata (Edilizia residenziale pubblica, Erp) necessitano di una casa ad affitto contenuto.

L’avviso pubblico, con tutti i dettagli su caratteristiche e tipologie degli alloggi, requisiti per l’assegnazione, punteggi, modalità di presentazione della domanda, determinazione del canone di locazione, formazione della graduatoria e tutti i dettagli utili per la partecipazione, è consultabile al seguente link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/istituzionale/avviso/bando-di-concorso-lassegnazione-di-ndeg3-alloggi-di-edilizia-residenziale

La richiesta di assegnazione degli alloggi Ers deve essere effettuata mediante presentazione di specifica domanda redatta esclusivamente su apposito modulo scaricabile online dal succitato link o anche distribuito dagli uffici comunali (Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture, Sportello demanio-patrimonio e attività manutentive, ubicato in Via Trento 8), al quale va allegata ogni certificazione/documento richiesta dal bando.

La domanda dovrà pervenire al Comune di Bisceglie entro le ore 12:00 del 19/12/2022.