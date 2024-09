Pubblicato avviso per iscrizione al servizio ristorazione per l’anno scolastico 2024/25

Il Comune di Bisceglie ha pubblicato l’avviso per l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025 nelle scuole dell’infanzia e in alcune scuole primarie statali del territorio.

Le iscrizioni per il servizio devono essere effettuate esclusivamente online attraverso il portale dedicato “School.web”, accessibile al seguente link: https://www6.itcloudweb.com/bisceglieportalegen. Le domande possono essere inviate a partire dal 12 settembre e fino al 25 settembre 2024. Si precisa che successivamente il Portale dedicato sarà riaperto al fine di consentire eventuali iscrizioni o rinnovi tardivi.

Sono previste modalità differenti di accesso al portale per chi deve rinnovare l’iscrizione e per chi invece non si è mai iscritto. Tutte le indicazioni sulle modalità sono indicate nella “Guida all’iscrizione online al servizio di Ristorazione Scolastica” presente sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie, nella sezione Avvisi (https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=746&area=H).

Alla domanda di iscrizione sarà necessario allegare obbligatoriamente: documento di riconoscimento del richiedente; tessera sanitaria; attestazione ISEE; eventuale documentazione sanitaria attestante la grave disabilità ai sensi dell’art.3 comma 3 Legge n.104/92; eventuale certificato medico attestante intolleranze alimentari, allergie, ecc.; eventuale dichiarazione per dieta etico/religiosa.

Al fine di poter usufruire del servizio di mensa scolastica, i richiedenti si impegnano a versare un contributo, stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 13.12.2023, con una tariffazione modulata sulla base delle fasce ISEE. Previste anche agevolazioni per famiglie nelle quali più figli usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio di ristorazione prenderà il via nel mese di ottobre 2024 e durerà fino al 30 maggio 2025.