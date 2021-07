Pubblicato avviso per assumere 7 agenti di polizia locale a tempo determinato

Il Comune di Bisceglie ha indetto una procedura di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato (3 mesi) e part-time al 50% di 7 agenti di polizia locale categoria C – posizione economica C1, per esigenze temporanee e/o stagionali.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di incrementare il numero delle assunzioni in base alle disponibilità assunzionali disponibili. La costituzione del rapporto di lavoro in argomento è comunque subordinata alla previa verifica dei requisiti e dei presupposti di legge, nonché al rispetto dei vincoli finanziari e delle disponibilità di bilancio.

“La sicurezza continua ad essere una priorità della nostra Amministrazione”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questo provvedimento mira a rafforzare l’organico della Polizia Locale per consentire un maggiore presidio del territorio nel periodo estivo, quando la nostra popolazione aumenta sensibilmente e la Città è vissuta anche fino a tarda sera. Quest’anno, a maggior ragione, è atteso un ulteriore aumento delle presenze grazie all’ottenimento della bandiera blu. È l’estate della ripartenza, stiamo tornando a respirare dopo un lungo periodo durissimo ma resta fondamentale il rispetto delle regole. Il potenziamento dell’organico della Polizia Locale, unitamente al supporto dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, del Nucleo Guardie Ambientali e delle Guardie Campestri, insieme alla collaborazione delle Associazioni combattentistiche e d’arma sempre presenti, consentirà un maggiore controllo del territorio comunale per garantire sicurezza e ordine pubblico ma anche un ulteriore e valido supporto alla popolazione. Insieme all’Assessore Natale Parisi e alla squadra di governo continuiamo a lavorare, nel frattempo, ad un rafforzamento stabile del Corpo della Polizia Locale in carenza numerica da svariati anni, tanto da diventare un’emergenza cronica”.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Bisceglie entro il 27 luglio alle ore 12. L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie ed è disponibile anche sulla App Municipium.