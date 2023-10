Pubblicato avviso erogazione di voucher per frequentare strutture e servizi socioeducativi

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie l’Avviso per l’erogazione voucher a copertura parziale/totale dei costi di frequenza delle strutture e dei servizi socioeducativi territoriali che svolgano attività educativa e ricreativa in favore di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni con decorrenza dal 01/06/2023 al 31/12/2023.

“Anche quest’anno confermiamo questa misura in favore di famiglie fragili che diversamente non potrebbero usufruire di servizi educativi extrascolastici, come doposcuola, attività sportive, ludoteche, laboratori didattici, ludici e creativi, utili per favorire socializzazione e inclusione, nonché per affiancare bimbi e ragazzi nella loro crescita e formazione”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore all’inclusione sociale Roberta Rigante.

Prima di inviare l’istanza, le famiglie interessate, in base alle proprie necessità e alle proprie autonome valutazioni, devono scegliere obbligatoriamente dal catalogo allegato al bando (che comprende attività già mappate dal Comune attraverso una manifestazione di interesse pubblica e i relativi costi delle rette) l’attività alla quale iscrivere i propri figli e presso cui far valere il voucher nel caso in cui si rientri tra i beneficiari. Il Voucher potrà essere riconosciuto anche retroattivamente.

Al fine di favorire la massima partecipazione della platea dei richiedenti è possibile richiedere di accedere a massimo due attività per figlio/a (indicandone l’ordine di priorità) precisando comunque che la seconda scelta sarà accolta solo in caso di pieno soddisfacimento delle prime da parte di tutti i richiedenti aventi titolo, sempre fino ad esaurimento delle risorse e dei posti disponibili.

La famiglia richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residente nel Comune di Bisceglie alla data del presente Avviso; b) avere minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni; c) avere un ISEE in corso di validità non superiore a 25.001,00 euro (“ISEE minorenni” per i minori figli di genitori non conviventi).

Il valore del Voucher da riconoscere per ciascun bambino/a e per ciascun modulo bi-settimanale di frequenza viene così determinato:

• ISEE da 0 a 3.000 euro, 100% contribuzione Comune, 0% contribuzione famiglie;

• ISEE da 3.001 a 7.500 euro, 75% contribuzione Comune, 25% contribuzione famiglie;

• ISEE da 7.501 a 15.000 euro, 50% contribuzione Comune, 50% contribuzione famiglie;

• ISEE da 15.001 a 25.000 euro, 25% contribuzione Comune, 75% contribuzione famiglie;

• ISEE oltre 25.001, 0% contribuzione Comune, 100% contribuzione famiglie;

Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente on line, collegandosi all’indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/1BzbqGcHogdLoOFe7FPo0Ov7VpQTcpg7XG7nUOofN6gltc/edit a partire dalle ore 10:00 del 01/11/2023 e fino alle ore 23:59 del 20/11/2023.

A seguito della raccolta delle domande, sarà elaborata una graduatoria delle famiglie beneficiarie del contributo.

A seguito della raccolta delle domande di contributo, sarà elaborata una graduatoria delle famiglie beneficiarie. Si scorrerà la graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili stanziate con il Decreto 73/2022 del Ministro per la Famiglia, pari a 57.923,68 euro.

Per tutti i requisiti, modalità e informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie al link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=514&area=H

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bisceglie ai seguenti numeri telefonici: 080-3950297 – 080-3950329 – 080-3950301 – 080-3950304.