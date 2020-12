Pubblicato albo giudici popolari per il biennio 2021/2022 – ELENCO COMPLETO

La Corte di Assise del Tribunale di Trani – Registro Ufficiale Giudici Popolari – ha diramato l’elenco completo dei giudici popolari iscrittisi nell’albo dei giudici popolari per il biennio 2021/2022.

Sono 131 i cittadini del territorio di competenza che risultano iscritti in questo albo. Il giudice popolare, in sinergia con i giudici togati, partecipa alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.

Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo svolgimento del ruolo. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione, nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Clicca qui per scaricare l’elenco completo.