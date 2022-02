Provincia Bat promuove iniziativa di sensibilizzazione “Io ordino con te” / DETTAGLI

La Provincia Barletta Andria Trani, in collaborazione con l’A.T.I. Cooperative Sociali Vivere Insieme – Medihospes – Shalom, ente gestore del Servizio di Assistenza Specialistica finalizzato all’integrazione scolastica di studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado ed assistenza specialistica scolastica in favore di studenti videolesi e audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, promuove l’iniziativa di sensibilizzazione “IO ORDINO CON TE“, pensata per bambini e/o ragazzi con disabilità e difficoltà linguistiche mediante il coinvolgimento degli esercizi ristorativi presenti sul territorio provinciale.

L’iniziativa sarà concretizzata mediante la realizzazione di 1000 tovagliette da distribuire a bar e ristoranti operanti nei Comuni della Provincia, per permettere ai piccoli clienti ed alle persone in difficoltà di fare il proprio ordine in autonomia. Le tovagliette sono state ideate attraverso simboli ed immagini mutuate dalla Comunicazione Aumentativa Alternativa, metodo che offre alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale, agevolandoli durante uno dei momenti più importanti per la socialità, il pasto.

Gli esercenti interessati a ricevere le tovagliette potranno contattare, entro il 31 marzo 2022, l’A.T.I. gestore del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica all’indirizzo di posta elettronica dedicato: ioordinoconte@libero.it indicando i dati dell’esercizio, comprensivi di un recapito telefonico utile.