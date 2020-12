Provincia Bat, Ministro Speranza favorevole a ripristino zona arancione

Il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe espresso al governatore pugliese Michele Emiliano la sua opinione favorevole ad ulteriori interventi restrittivi da adottare in alcune aree della Puglia. È quanto si apprende da fonti del ministero, rilanciate pochi minuti fa da diverse agenzie di stampa e dal Tg3 nazionale. Era stato lo stesso assessore Lopalco, in mattinata, a comunicare di essere in attesa di una risposta dal Ministro, dopo che era stato trovato un accordo sulle aree in cui ripristinare le restrizioni della zona arancione.

Appare quindi sempre più concreto il ritorno in zona arancione delle province di Foggia e Bat e di parte dell’area Murgiana della città metropolitana di Bari, come chiesto sabato scorso dal Presidente della Regione Puglia.