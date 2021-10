Protocollo di intesa tra Iiss “Cosmai” e Dipartimento Matematica contro dispersione scolastica

Lo scorso 20 Ottobre si è svolto, presso la sede dell’Iiss “Sergio Cosmai”, un incontro presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Amatulli, al quale hanno partecipato il Prof. Gioacchino Somma e il gruppo MA.TE. L’incontro ha siglato la nascita di un protocollo d’intesa tra l’istituto biscegliese e il Dipartimento di Matematica per l’adesione ad un progetto che vedrà la scuola coinvolta in un percorso finalizzato al combattere la dispersione scolastica negli istituti professionali del territorio. Obiettivo del progetto è pertanto costruire un significativo legame tra la matematica e le discipline professionali, finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e attuato mediante metodologie didattiche innovative.

Il progetto rientra tra i progetti finanziati dalla Regione Puglia per promuovere la ricerca di base con ricadute sul territorio. Responsabile del progetto è il Prof. Michele Giuliano Fiorentino, già docente dell’istituto e attualmente Ricercatore presso il Dipartimento di Matematica, in collaborazione con il gruppo di Ricerca MA.TE., di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Antonella Montone (professore associato di Didattica della Matematica) e del quale fanno parte il Prof. Michele Pertichino (professore associato di Didattica della Matematica in quiescenza) e la Dott.ssa Giuditta Ricciardiello (dottoranda presso l’Università degli Studi di Bari).

La Ricerca in atto affronta un primo momento di indagine cui segue la Formazione degli Insegnanti che sarà il cuore della Ricerca: tale formazione avrà come riferimenti le teorie della Trasposizione Didattica, della Mediazione Semiotica e della Multimodalità. Seguirà una ricerca sperimentale partendo dalle proposte progettuali emerse dagli insegnanti durante la formazione. L’analisi di risultati quantitativi e qualitativi sarà oggetto di una capillare divulgazione e diffusione su tutto il territorio regionale (con ricadute anche a livello nazionale).