Proseguono anche a luglio gli interventi di disinfestazione in tutta la città

Prosegue il programma di disinfestazioni avviato lo scorso aprile dal Comune di Bisceglie per il contenimento di mosche, zanzare e altri insetti. Nel mese di luglio sono previsti tre interventi notturni: lunedì 7, lunedì 14 e lunedì 21 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 5:00 del mattino successivo.

Il calendario degli interventi si arricchisce anche di due ulteriori operazioni mirate: una derattizzazione in programma per martedì 15 luglio e una deblattizzazione prevista per mercoledì 16 luglio.

Si raccomanda alla cittadinanza di osservare le consuete precauzioni durante le operazioni di disinfestazione antialare: tenere porte e finestre chiuse, evitare l’esposizione di alimenti, indumenti e animali domestici all’esterno, e ritirare piante o oggetti dai balconi, ove possibile.

Si ricorda, inoltre, l’importanza della collaborazione di tutti i cittadini nel mantenere condizioni igieniche ottimali, evitando l’abbandono di rifiuti e rispettando le modalità di conferimento previste per la raccolta differenziata.