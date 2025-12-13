Prosegue nel quartiere 167 il progetto PRIN per la rigenerazione sociale e civica

Nel quartiere 167 di Bisceglie è in corso un progetto di ricerca-azione PRIN che vede il coinvolgimento diretto del Comune, impegnato a sostenere un percorso di rigenerazione sociale e civica basato sulla partecipazione attiva dei residenti. L’iniziativa, articolata in quattro fasi, punta a rafforzare i legami comunitari, promuovere la collaborazione tra cittadini e incoraggiare la cura condivisa degli spazi pubblici.

La prima fase ha riguardato una comunicazione diffusa e capillare, con lettere recapitate ai circa trenta condomìni del quartiere e alle attività commerciali, accompagnate da una campagna di teasing caratterizzata da una grafica immediatamente riconoscibile.

Il progetto prevede inoltre attività mirate alla socializzazione e alla costruzione del senso di appartenenza, con iniziative dedicate a diverse fasce d’età: bambini, giovani e famiglie saranno coinvolti in giochi tradizionali, momenti cooperativi e attività pensate per favorire l’incontro e il dialogo.

Il primo appuntamento pubblico di ascolto e coprogettazione partecipata si terrà domenica 14 dicembre alle ore 17:30 presso la parrocchia San Vincenzo de’ Paoli. Il Comune di Bisceglie parteciperà attivamente all’incontro, ribadendo l’importanza di costruire comunità solide attraverso il contributo e la partecipazione di tutti.