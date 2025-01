Proprietario immobile ringrazia istituzioni per efficace gestione procedura di sfratto a Bisceglie

Pubblichiamo sul nostro portale una lettera pervenuta in redazione nella quale il proprietario di un immobile ringrazia le istituzioni per l’efficace gestione di una procedura di sfratto a Bisceglie

“In qualità di proprietario di un immobile oggetto di procedura di sfratto, desidero esprimere pubblicamente il mio apprezzamento e le mie congratulazioni per il lavoro svolto dalle istituzioni coinvolte nella vicenda, che rappresenta un esempio positivo di come si possano contemperare diritti ed esigenze apparentemente contrapposti.

Molto spesso, infatti, si assiste, anche attraverso trasmissioni televisive, a situazioni in cui i proprietari non riescono a recuperare il proprio immobile per anni, rimanendo ostaggio di lungaggini burocratiche e inefficienze. Anch’io inizialmente temevo che sarebbe trascorso molto tempo prima di vedere tutelato il mio diritto. Invece, con mia grande soddisfazione, ho avuto modo di constatare che le istituzioni hanno affrontato la situazione con un approccio equilibrato, dialogando senza imporre e, allo stesso tempo, agendo con determinazione, evitando inutili rinvii e dimostrando la volontà di cercare soluzioni concrete ed efficaci, anche in contesti molto difficili.

Nel caso specifico, la procedura è avvenuta con il supporto della forza pubblica e delle istituzioni competenti che hanno garantito un rilascio pacifico ed ordinato seppur in una situazione molto complessa, consentendo il rilascio dell’immobile da parte degli occupanti e, al contempo, assicurando a quest’ultimi una immediata sistemazione a cura del Comune di Bisceglie. La volontà di dialogare, unita alla fermezza necessaria per garantire il rispetto della legge, ha permesso di trovare un equilibrio tra il mio diritto come proprietario e l’esigenza dell’occupante di non essere lasciato senza un tetto.

Come cittadino e proprietario, non posso che esprimere la mia gratitudine per la professionalità, la sensibilità e la collaborazione dimostrate da tutte le figure coinvolte. Voglio quindi rivolgere un sincero ringraziamento all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trani Dott.ssa Antonella Montrone, all’Assistente Sociale Dott.ssa Giusy Lopolito, agli agenti della Polizia Locale di Bisceglie intervenuti coordinati dall’Ispettore Caggianella, agli operatori del Pronto Intervento Sociale del Comune di Bisceglie e all’avv. Giuseppe Papagni che mi ha assistito in ogni fase della procedura.

Questo caso dimostra che, quando istituzioni e cittadini collaborano, è possibile garantire il rispetto delle leggi e dei diritti di tutti, tutelando al contempo la dignità delle persone coinvolte”.