Pronto Intervento Sociale, a Bisceglie convegno formativo su valutazione qualitativa progetti sociali

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito Territoriale n. 5 Trani-Bisceglie organizza un convegno intitolato “La Valutazione qualitativa dei progetti sociali: cornice teorica, strumenti e best practice“, in programma per mercoledì 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 a Palazzo Tupputi, in via Cardinale dell’Olio 30 a Bisceglie.

L’incontro, destinato a operatori sociali e professionisti del settore, mira a esplorare le metodologie per una valutazione efficace della qualità dei progetti sociali, puntando a rafforzare l’efficacia dei servizi sociali con strumenti di monitoraggio e standard etici. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione, viste le limitazioni di posti, e gli assistenti sociali potranno ottenere crediti formativi. È possibile iscriversi al convegno utilizzando il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4DIODVfKt3Vmj_1UtY7e0LqFikTvc03jakX0-NzhAvEBA6w/viewform.

La giornata formativa prevede interventi di esperti di valutazione e monitoraggio nel campo socio-psicologico, con un programma che include relazioni di specialisti sul tema della valutazione qualitativa. In particolare, interverranno:

– il Dott. Felice Di Lernia, Antropologo ed Epistemologo della cura e la Dott.ssa Raffaella Valentina Lomuscio, Ricercatrice e specialista della valutazione e monitoraggio in ambito socio–psico-antropologico, entrambi responsabili de “La Cicloide S.A.S.”, con un intervento su “Epistemologia della valutazione qualitativa dei progetti sociali”, un inquadramento teorico epistemologico sul tema della valutazione qualitativa oltre che uno scorcio su possibili strumenti della valutazione;

– la Dott.ssa Natascia Moschetta, Coordinatrice Servizio Sociale Professionale del Comune di Trani e la Dott.ssa Porzia Giusi Lopolito, Coordinatrice Area povertà del Comune di Bisceglie, che con l’intervento dal titolo “Valutazione qualitativa dei Servizi Trani-Bisceglie” svilupperanno il tema della qualità come linea guida per orientare servizi e ridefinire programmi messi in campo;

– la Dott.ssa Alessia Pesci, Responsabile Centro Sociale Papa Giovanni XXIII – Reggio Emilia, tratterà il tema della “Valutazione qualitativa Servizio PRINS – Reggio Emilia”, illustrerà l’esperienza della valutazione qualitativa del servizio emergenziale in Emilia Romagna: gli strumenti, i risvolti e le criticità della valutazione;

– la Dott.ssa Alessandra Tranchino, Psicologa Psicoterapeuta–Coordinatrice Servizio PIS e la Dott.ssa Ottavia Cipri, Assistente Sociale Servizio PIS, tratteranno l’argomento “Strumenti per la creazione di una valutazione qualitativa del Servizio PIS Trani-Bisceglie” per condividere il percorso tecnico che si è condotto per la costruzione condivisa degli strumenti per il monitoraggio qualitativo svolti nei primi due anni e che ora avvierà la somministrazione dei questionari.

L’evento sarà moderato dal Dott. Attilio Piccarreta, Direttore dell’Esecuzione del Contratto PIS e Responsabile dell’Ufficio di Piano di Trani. Al termine della giornata, saranno rilasciati attestati di partecipazione.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, previsto dalla Legge 328/2000, è tra i servizi di assistenza più complessi, richiedendo una risposta immediata a situazioni urgenti e un intervento specializzato per discriminare le emergenze dalle crisi ricorrenti. Il sistema opera in rete e con un’integrazione socio-sanitaria che include risorse pubbliche e private, costruendo risposte temporanee e progetti completi per i cittadini in difficoltà.