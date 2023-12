Pronto il ponte ciclo pedonale che passerà su via della Repubblica, lavori al via nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni verrà posizionato il ponte-ciclo pedonale che passerà sopra via della Repubblica e collegherà via dei pescatori con via Prussiano (in foto slider immagine del progetto). La struttura, pensata per creare una connessione più diretta e rapida tra il centro urbano e il lungomare di levante, eliminando la netta cesura esistente. L’opera potenzia ulteriormente la rete di percorsi ciclopedonali già esistente, offrendo la possibilità di apprezzare il paesaggio e godere di una vista panoramica sul porto. Un belvedere sarà appositamente realizzato, riqualificando l’area incolta e abbandonata in via dei Pescatori, che diventerà il punto di partenza del ponte.

“Il ponte avrà un appeal turistico e contribuirà ad incentivare la mobilità sostenibile, in continuità con le piste ciclabili che stiamo realizzando in Città”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questa opera, inoltre, si inserisce in una serie di interventi finalizzati a riqualificare il quartiere Santa Caterina, come la pedonalizzazione, già realizzata, di via Mons. Cafagna recuperando un’area in degrado e i lavori in corso per realizzare un centro per minori nell’ex mattatoio comunale. Tutto è orientato a riconnettere le periferie al centro. Continuiamo a mantenere gli impegni assunti”.

La struttura verrà posizionata nei prossimi giorni e sarà collocata in via della Repubblica. Per il trasporto del ponte sarà necessario l’impiego di un veicolo eccezionale.

Per agevolare il transito del veicolo nella giornata del 14 dicembre, dalle 10:00 fino alla fine delle operazioni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Calace (tra via degli Artigiani e via Seminario); il divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Umberto (da viale Calace a via della Repubblica); divieto di sosta con rimozione forzata in via della Repubblica (da Corso Umberto a via Porto).

Inoltre, per consentire le operazioni di montaggio della struttura, sarà vietato il transito veicolare in via della Repubblica (tra via Mercadante e via Porto) dalle ore 07:00 del 14 dicembre alle ore 24:00 del 16 dicembre, eccetto i residenti.