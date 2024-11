Programma Natale 2024, Confcommercio: «Valorizzerà appeal turistico e commercio locale»

La Città di Bisceglie, con l’approssimarsi delle festività natalizie, ha in serbo un calendario di appuntamenti tematici per regalare ai cittadini e ai visitatori un Natale all’insegna della gioia, della partecipazione e dell’attrattività.

La Confcommercio Bisceglie, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta approntando un variegato programma di eventi e di iniziative volte ad animare le strade cittadine, trasformandole in quel magico luogo incantato tipico della Natività apprezzato dalle famiglie ma anche dalle attività commerciali.

Le luminarie stanno già prendendo forma, abbracciando la città in un’atmosfera davvero unica. L’obiettivo è rendere il Natale 2024 un’esperienza coinvolgente, capace di unire tradizione e innovazione, per far vivere a tutti – dai più piccoli ai più grandi – momenti teneri e indimenticabili nella nostra Città.

Il programma completo è in fase di definizione e includerà mercatini, spettacoli, laboratori per i bambini e appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze locali. Altra importante finalità sarà rendere la città sempre più accogliente e attrattiva, favorendo, al contempo, il commercio locale e le attività turistiche. Ma non è tutto. È sul tavolo delle idee progettuali una serie di iniziative che costituiscono una novità assoluta per la nostra città, iniziative che renderanno Bisceglie una delle mete di maggiore appeal del territorio.

Tra alcuni appuntamenti finora confermati vi saranno (le domeniche 8, 15 e 22 dicembre, ma anche sabato 14 e 21 dicembre) animazione per bambini, il Villaggio di Babbo Natale e giochi interattivi e spettacoli itineranti con artisti di strada. Avrà un ruolo fondamentale anche la musica con la partecipazione di scuole cittadine che allieteranno le location interessate (via Aldo Moro, via XXIV Maggio e piazza san Francesco) con cori natalizi.

«Anche quest’anno l’impegno sarà massimo – sottolinea Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie –, ma la buona riuscita dipenderà soprattutto dalla collaborazione di tutti coloro che hanno a cuore la nostra città e intendono contribuire a renderla sempre più viva e dall’appeal marcato. Stiamo definendo eventi e appuntamenti, oltre che installazioni stabili per tutta la durata delle festività natalizie, davvero interessanti, nuove e, mi permetto di dire, mozzafiato. Insieme possiamo far sì che il Natale che è alle porte diventi un momento speciale per tutta la comunità, valorizzando il nostro patrimonio culturale e il tessuto economico-produttivo».

«Confcommercio Bisceglie – prosegue concludendo il presidente Carriera – vuole dare continuità al suo operato mirato a valorizzare il territorio e a dare linfa alle attività commerciali cittadine, così come fatto nel corso degli eventi targati “BI-Happy”, un progetto ideato alcuni mesi fa e che ha prodotto buonissimi risultati ma per il quale la città forse risulta non essere ancora pronta in termini di condivisione. La nostra associazione di categoria continuerà a organizzare appuntamenti ed eventi in linea con la sua mission: creare reti, stimolare crescita e sviluppo e vestire la città del giusto appeal turistico che merita».

«Saranno festività natalizie all’insegna dello stare insieme, della vivacità e della condivisione – sostiene Katia Todisco di Confcommercio Bisceglie –. Le collaborazioni con le scuole, con le associazioni del territorio, con i commercianti delle vie interessate porteranno frutti positivi e proficui. Confcommercio dimostra, ancora una volta, che operare sinergicamente avendo sempre presente le mission di crescita e attrattività è la strada vincente e noi intendiamo percorrerla al fianco di chi lavora per il bene e lo sviluppo della città».