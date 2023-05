Progetto Uomo, due distribuzioni di generi alimentari e indumenti per neonati e bambini

La biblioteca “Don Michele Cafagna” ospiterà due iniziative organizzate dal Comitato Progetto Uomo in favore delle mamme biscegliesi. Mercoledì 31 maggio ci sarà “Tra pappe e pannolini”, distribuzione di generi alimentari e di prodotti per l’igiene destinati a neonati; martedì 6 giugno, invece, sarà il giorno destinato al “Guardaroba Solidale”, che prevede la distribuzione di indumenti nuovi e seminuovi per neonati e bambini fino ai tre anni.

Tutti i generi che verranno distribuiti sono stati acquistati dal Comitato Progetto Uomo, da sempre particolarmente sensibile al benessere delle neomamme, tramite le donazioni dei cittadini. Le due distribuzioni saranno destinate, previo conferimento della Tessera Sanitaria del bambino, a tutte le mamme residenti a Bisceglie. Quelle non iscritte al Comitato dovranno prenotarsi inviando la foto della tessera sanitaria del minore al numero WhatsApp 348 045 9717 entro il termine della giornata di oggi, lunedì 29 maggio.

La scelta di organizzare queste due iniziative nella settimana del 2 giugno, festa della Repubblica, non è casuale, come precisa il presidente Mimmo Quatela. «Il Comitato Progetto Uomo per la tutela della vita umana e della famiglia naturale fondata sul matrimonio, con il suo Centro di Sostegno alla Maternità, offre vicinanza umana e aiuto materiale alle donne che, pur tra difficoltà, accolgono la vita dei loro bimbi appena concepiti. Il nostro ente ha una matrice laica e come riferimento la Costituzione Italiana, che parla di tutela della persona umana e della famiglia naturale».