Progetto “Reglports”, Bisceglie aderisce a rete comuni pugliesi per sviluppo turismo nautico

Ieri mattina in sala consiliare a Molfetta, il sindaco Angelantonio Angarano ha partecipato alla presentazione del progetto “Interreg Reglports – Nautical development and promotion of regional ports”, cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Interreg ipa cbc Italia-Albania-Montenegro. Bisceglie ha aderito alla rete raccogliendo l’invito di Molfetta insieme a Terlizzi, Giovinazzo, Palo del Colle e tante associazioni che operano nel settore.

“Il Progetto mira a sviluppare il Turismo Nautico nei porti di piccole e medie dimensioni, collegando i porti con l’entroterra, attraverso attività di turismo alternativo, legate ai beni naturali e culturali, alle attività sportive e ricreative, ai siti archeologici e ai monumenti storici, nonché alla gastronomia, alla religione e alla cultura, al ciclismo, al climbing”, scrive Angarano su Facebook. “Una ottima occasione per promuovere turisticamente Bisceglie e la nostra Bandiera Blu a livello internazionale facendo rete con il nostro magnifico territorio ricco di peculiarità storiche, artistiche, paesaggistiche e culturali”.