Progetto Mediterranea dona la Bandiera del Mediterraneo alla Città di Bisceglie

Questo pomeriggio, mercoledì 1° giugno alle ore 17 all’Auditorium del Liceo Artistico di Corato, I.I.CS.S. “Federico II Stupor Mundi”, è in programma la 2^ edizione degli Incontri sul Mediterraneo.

In tale occasione, Francesca Piro, presidente di Progetto Mediterranea, donerà la Bandiera del Mediterraneo al Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, in attesa dell’arrivo della spedizione al completo il prossimo 4 settembre, quando si svolgerà l’evento che vedrà l’incontro tra l’equipaggio di Mediterranea e la cittadinanza gemellate dal concerto dell’orchestra giovanile “La Stravaganza” di Corato all’interno del XXII Festival delle Murge. L’evento è incluso anche nel programma culturale di Progetto Mediterranea previsto lungo la Rotta 2022, quasi 2.000 miglia in navigazione tra il Tirreno, lo Ionio e l’Adriatico, per giungere a Venezia ai primi di ottobre.

Previsti gli interventi di Savino Gallo, dirigente scolastico del Liceo Artistico di Corato, I.I.CS.S. “Federico II Stupor Mundi”, di Corrado De Benedittis Sindaco di Corato; di Angelantonio Angarano Sindaco di Bisceglie; di Francesca Piro dell’Associazione Progetto Mediterranea, di Salvatore Marci regista e attore. Idea e coordinamento dell’evento a cura di Porzia Volpe, docente del Liceo Artistico di Corato.

La spedizione gode del patrocinio onorario del Ministero della Cultura e affianca l’Istituto Superiore di Prevenzione e Ricerca Ambientale-ISPRA e l’Università Milano Bicocca – Dipartimento di Scienze della Terra nei progetti di salvaguardia ambientale e preservazione del mare.

“Per questi motivi, legati all’attenzione che Progetto Mediterranea pone nei confronti dell’Ambiente e della Cultura, il dono della Bandiera del Mediterraneo alla Città di Bisceglie è per noi particolarmente significativo, per il ruolo centrale culturale e storico svolto dai piccoli porti del Mediterraneo, che mantengono viva l’antica tradizione della pesca, della marineria, della cultura del Mare”, ha dichiarato Francesca Piro, che è anche co-fondatrice di Progetto Mediterranea insieme allo scrittore Simone Perotti. “Invitiamo la Città di Bisceglie ad alzare con noi la Bandiera del Mediterraneo il prossimo 30 giugno, Festa della Bandiera del Mediterraneo”.

“La simbologia del viaggio per mare, che collega e unisce è sottesa a questo importante progetto che vede ancora una volta la Città di Bisceglie protagonista. Mettere in collegamento sponde diverse, Paesi lontani, pensiero e azione del Mediterraneo e sul Mediterraneo, racchiudendolo in un’area metaforicamente collegata e omogenea sono la quintessenza della nostra cultura, da sempre aperta all’accoglienza, allo scambio culturale, alla solidarietà. Ringrazio i responsabili del Progetto Mediterranea per aver coinvolto la Città di Bisceglie che ospiterà con orgoglio, con la Bandiera del Mediterraneo, le iniziative che si svolgeranno nei mesi a venire”, ha sottolineato il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Con i colori del mare e della terra, un albero d’ulivo e il sole come simbolo la bandiera del Mediterraneo è l’espressione perfetta delle città di Bisceglie e Corato unite in questo progetto che concepisce un’area di 30 Paesi bagnati dal Mar Mediterraneo, di 3 continenti, di mille culture e altrettante diversità in cui vivono oltre 400 milioni di persone”, ha aggiunto Loredana Bianco, Assessore alla Cultura della Città di Bisceglie.