Progetto Edilizia, a Bisceglie torna la fiera dedicata al mondo edile

“Progetto Edilizia”, giunto alla sua sesta edizione, è pronta ad aprire i battenti. Oggi, 7 luglio, la sede di Di Pinto Edilizia, storica realtà imprenditoria pugliese, diventerà momento di incontro fra tutti i principali buyer del settore.

A partire dalle 17.30 prenderà il via un evento che promette di essere assai di più di un’esposizione. Tutte le novità del mondo edile, con idee e soluzioni in grado di fare la differenza, saranno illustrate con dovizia di particolari direttamente dai rappresentanti delle varie aziende presenti, di caratura nazionale e internazionale.

“Sarà un momento di grande importanza per noi – raccontano da Di Pinto Edilizia – Ci facciamo promotori di una delle più attese occasioni di confronto fra le eccellenze dell’edilizia. Crediamo nel valore delle relazioni, sappiamo come iniziative come queste possano solo fare bene a tutti gli attori interessati. Soprattutto rappresentano un fondamentale momento di informazione, fornendo uno spaccato dello stato dell’arte in un momento storico per nulla semplice nel nostro mondo”.

Nel corso della serata ci saranno anche momenti artistici, comici, conviviali e di rilevanza sociale. La conduzione dell’evento sarà a cura di Raffaello Tullo e Renato Ciardo, due dei volti più iconici della comicità pugliese. Momenti speciali saranno riservati a temi di solidarietà, con un focus sull’affido familiare a cura del centro familiare “L’arca dell’alleanza”, partner sociale della Di Pinto Edilizia.

Appuntamento a Bisceglie, in strada del Carro 61, venerdì 7 luglio.