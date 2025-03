“Progetto ColtivaMente”: una mattinata di formazione a Orto Schinosa

Il prossimo 14 marzo prenderà il via il “Progetto ColtivaMente” della Cooperativa Sociale Temenos con una mattinata di formazione sulla coltivazione e trasformazione del fungo Cardoncello. L’appuntamento è alle ore 10:30 presso Orto Schinosa, sito in Pendio Cappuccini.

Un’occasione per approfondire le tecniche di coltivazione di questo pregiato fungo e per conoscere da vicino un’iniziativa che unisce agricoltura, inclusione sociale e sostenibilità. La comunità locale è invitata a partecipare, contribuendo attivamente a un progetto che mira a creare opportunità concrete per persone in condizioni di fragilità.

Il progetto ColtivaMente, promosso dalla Cooperativa Sociale Temenos, in collaborazione con il Comune di Bisceglie e l’azienda agricola di Tommaso Amoruso, nasce con l’obiettivo di creare un orto urbano multifunzionale che diventi un punto di riferimento per la comunità locale. Attraverso la coltivazione e la trasformazione di prodotti agricoli – con un focus particolare sulla serra fungaia – il progetto offre opportunità di formazione e addestramento all’inserimento lavorativo a persone con disabilità psichica e in situazioni di svantaggio sociale.

Oltre all’attività agricola, ColtivaMente promuove laboratori di trasformazione alimentare, educazione ambientale e alimentare, artigianato e falegnameria, coinvolgendo attivamente i partecipanti e favorendo l’inclusione sociale. Il progetto non si limita alla sola produzione, ma si propone come strumento di sensibilizzazione e coesione, aprendo le sue porte alla comunità locale attraverso eventi, workshop e iniziative culturali.

Grazie alla collaborazione con istituzioni, associazioni e aziende agricole, ColtivaMente punta a creare un modello sostenibile di economia sociale, in cui agricoltura, solidarietà e innovazione si incontrano per generare impatto positivo sul territorio.

Per garantire un’adeguata accoglienza, si richiede conferma della partecipazione al numero 080 392 5262 o alla mail coop-temenos@libero.it.