Progetto Arca crea protocollo d’intesa per promuovere la Puglia in Romania

Creare un protocollo d’intesa per promuovere la Regione Puglia in Romania. È questa l’intenzione di Progetto Arca, presieduta dal biscegliese Dino Cocola, che per questo progetto ha stretto una collaborazione con Giovanni Baldantoni, presidente di Palazzo Italia Bucarest, che ha sostenuto il progetto col contributo delle varie associazioni presenti sul territorio.

“Attualmente il presidente Baldantoni è uno dei tanti soci di spicco di Progetto Arca per la promozione, l’assistenza per l’internalizzazione, l’associazionismo e l’integrazione culturale e turistica” ha dichiarato il presidente Cocola.

Nel mese di gennaio Palazzo Italia, che ha intenzione di estendere il proprio raggio di azione dopo le promo-commercializzazioni con imprenditori calabresi, campani e siciliani, attiverà una nuova App per contribuire allo sviluppo delle sinergie tra l’Italia e la Romania.