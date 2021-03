Produttore agricolo dona alla città cinquanta alberi di melograno

“Un produttore agricolo della nostra Città, Alessandro Pasquale, ha donato a Bisceglie cinquanta alberi di melograno che stamattina sono stati piantati fuori al parco sant’Andrea, dove c’erano aiuole vuote”. A riferirlo è il sindaco Angelantonio Angarano attraverso una nota.

“Continua ad aumentare il patrimonio verde della nostra Città dopo il 2020 da record che ci ha visto mettere a dimora oltre 400 tra alberi e palme (anch’esse donate a Bisceglie, dal compianto colonnello Pricchiazzi), sia in centro che in periferia. Questo ci ha consentito di abbellire la nostra Città – prosegue il primo cittadino – rendendola più verde e aumentando la sensibilità al rispetto dell’ambiente”.

“Così Bisceglie per la prima volta nella storia è stata in linea con i parametri della legge n°113/1992 secondo cui ogni Comune dovrebbe piantare un albero per ogni neonato. Il melograno, inoltre, è un simbolo di produttività e di unità del popolo, metaforicamente rappresentata dalla vicinanza dei chicchi del frutto – conclude – stretti gli uni agli altri come un unico corpo. Quello che, anche nelle difficoltà, siamo noi biscegliesi”.