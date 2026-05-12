Proclamato lutto cittadino per Lino Pizzi: giovedì i funerali

Si terranno giovedì 14 maggio, alle ore 10:30, nella chiesa di Santa Maria di Misericordia a Bisceglie le esequie di Lino Pizzi, il 62enne biscegliese rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta lo scorso 30 aprile nel locale in cui lavorava.

Ieri, intanto, è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Pizzi presso il Policlinico di Bari.

Il sindaco Angarano ha proclamato il lutto cittadino.

L’ordinanza dispone:

l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali;

la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche per tutta la giornata del lutto cittadino;

la sospensione dell’attività lavorativa negli esercizi commerciali, nelle imprese e nelle attività artigianali con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10:30 e fino alla conclusione dei funerali;

la sospensione delle attività lavorative dei cantieri cittadini, dalle ore 10:30 e fino alla conclusione dei funerali;

il divieto di attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, unitamente ad ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.

Si invitano le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio ad osservare un minuto di silenzio durante la giornata. Inoltre, si invitano tutti, indistintamente, in segno di raccoglimento e rispetto, ad osservare, in tutta la Città, il massimo silenzio, dalle ore 10:30 e fino al termine delle esequie.