Procedono lavori alla “Monterisi”, Angarano: “Scuola migliorerà per il bene dei ragazzi”

“Procedono i lavori alla scuola “Monterisi” che, grazie al finanziamento di 5.34 milioni di euro ottenuto dalla nostra Amministrazione, diventerà finalmente un istituto scolastico bellissimo, moderno e funzionale, con spazi più ampi e idonei alle attività svolte”. Sono le prime parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che aggiorna lo stato dell’arte all’istituto situato in zona Seminario.

“Stamattina abbiamo effettuato un sopralluogo con l’Assessore Loredana Bianco, la Dirigente scolastica Lucia Scarcelli e personale dell’Ufficio Tecnico Comunale con il Dirigente, Arch. Giacomo Losapio. È in corso la ricostruzione del primo corpo di fabbrica, dove era ubicato l’auditorium. Nei prossimi giorni – prosegue il Primo cittadino – cominceranno anche i lavori per la realizzazione del nuovo auditorium in un edificio dedicato che sul tetto avrà anche un impianto sportivo con campo da basket e volley”.

“La struttura, con ambienti idonei ai laboratori, sopperirà all’assenza di spazi funzionali alle esercitazioni e alle esibizioni dell’orchestra scolastica, facendo fronte così ad una esigenza che era diventata sempre più stringente. Il nuovo auditorium, inoltre, potrà essere un contenitore culturale a disposizione della Città”.

“Ho ribadito la necessità che i lavori avanzino spediti – continua Angarano – per consentire il ritorno della comunità scolastica quanto prima, compatibilmente con il tempo necessario per interventi così significativi e radicali. Il progetto prevede inoltre lavori per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, il rifacimento dei servizi igienici, degli impianti idrico-fognanti e delle pavimentazioni; il miglioramento delle funzionalità della palestra e l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Insomma, la scuola migliorerà nettamente per il bene dei ragazzi che la frequentano. Un grande obiettivo che stiamo lavorando per realizzare – conclude il Sindaco di Bisceglie – confermando ancora una volta con i fatti la massima attenzione agli istituti scolastici”.