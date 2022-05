Primo Maggio, sindaco depone corona di alloro al monumento di Di Vittorio

Stamattina il sindaco Angelantonio Angarano ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato a Giuseppe Di Vittorio, in piazza Vittorio Emanuele II.

“Buon primo maggio a tutti, con un pensiero a chi il lavoro lo ha perso, a chi lo sta cercando, a chi è precario e ha bisogno di maggiore certezza, a chi ha lottato e lotta tuttora per i diritti, dagli orari di lavoro ai salari giusti”, ha scritto Angarano sui social.

“Un abbraccio alle famiglie di chi sul lavoro ha trovato la morte. Le morti bianche continuano ad essere tante, è inaccettabile. Riprendendo le parole di Mattarella, il lavoro non può essere in alcun modo pericolo o paura. Le tragedie a cui assistiamo quotidianamente devono portare tutti, ognuno per la propria parte ad elevare il livello di sicurezza sui posti di lavoro, non solo con la normativa oggi in vigore ma certamente anche a migliorarla. Senza questa necessaria, imprescindibile sicurezza, non potremo dirci un Paese compiutamente democratico e civile. Buon primo maggio di speranza, resilienza e dignità”, ha concluso il primo cittadino.