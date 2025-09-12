Primo giorno di scuola alla “San Giovanni Bosco-Battisti-Ferraris”: ogni studente è un capolavoro

Un inizio ricco di emozioni, colori e stupore ha segnato l’avvio del nuovo anno scolastico per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco-Battisti-Ferraris” di Bisceglie. Ieri mattina, 11 settembre, l’accoglienza ha avuto come tema “Ogni studente è un capolavoro”, un messaggio che ha trasformato la scuola in un luogo di bellezza e creatività.

All’ingresso del plesso di via Amando Vescovo, gli studenti sono stati accolti da cartelloni colorati, riproduzioni di opere d’arte, citazioni celebri e musica di sottofondo, creando un’atmosfera da vera e propria galleria. Gli insegnanti hanno guidato i nuovi iscritti in attività simboliche e laboratori ispirati ai grandi capolavori dell’arte, della letteratura e della musica. «Ogni alunno è un’opera unica e irripetibile – ha spiegato la dirigente scolastica Emilia Nenna – e come tale va scoperto, rispettato e fatto crescere».

La cerimonia di benvenuto si è svolta nello spiazzale del plesso, dove gli alunni delle quinte hanno accolto i piccoli nuovi arrivati accompagnati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia. Un momento di grande emozione, fatto di occhi curiosi, zaini nuovi e sorrisi, che ha dato il via a un anno all’insegna della crescita e della condivisione.

Nel suo discorso, la dirigente Nenna ha rivolto un augurio speciale a tutta la comunità scolastica: agli studenti, affinché possano intraprendere percorsi formativi che li rendano persone libere e consapevoli; ai docenti, chiamati ad affascinare ed educare al bello e al giusto; agli assistenti e collaboratori, per il loro ruolo essenziale; alle famiglie, invitate a stringere un’alleanza educativa con la scuola; e infine alle istituzioni, con un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale per l’attenzione dimostrata all’istituto.