Primo giorno di scuola al Liceo “da Vinci”: un minuto di silenzio per le vittime di Gaza

È iniziato questa mattina, 9 settembre, l’anno scolastico 2025/2026 al Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie, con il saluto inaugurale della nuova dirigente, prof.ssa Maura Iannelli, rivolto a studenti e studentesse. L’augurio della dirigente è stato quello di vivere un anno sereno e proficuo, all’insegna dello studio, della crescita personale e della consapevolezza civile, ricordando che la scuola resta un presidio di libertà, pace e pensiero critico.

In occasione del primo giorno di lezione, il Collegio Docenti ha votato all’unanimità di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Gaza. L’iniziativa, inserita in una campagna nazionale, vuole sensibilizzare i giovani sul dramma vissuto da migliaia di bambini, studenti e insegnanti palestinesi che non potranno più frequentare la scuola a causa della guerra. Molti istituti e università sono stati distrutti, mentre chi sopravvive vive costantemente sotto la minaccia di bombardamenti e violenze, in quello che viene definito da più parti uno “scolasticidio”.

Il gesto simbolico vuole anche essere un segno di solidarietà verso chi, nonostante le condizioni drammatiche, continua a insegnare, studiare e produrre cultura attraverso scritti, poesie, opere artistiche, film e testimonianze. Una voce che resiste e che cerca di mantenere viva la dignità di un popolo colpito dalla guerra.

I docenti del Liceo “da Vinci”, già firmatari del documento “Noi siamo docenti Pacefondai”, hanno ribadito il loro impegno a dare voce a chi non ce l’ha più, non solo a Gaza e in Palestina, ma in tutti i luoghi del mondo segnati da conflitti e tragedie umanitarie.