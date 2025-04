Il Primo Circolo “De Amicis” di Bisceglie vola in Europa grazie alle mobilità Erasmus+

“Condivisione”. È questa la parola chiave del progetto Erasmus+ promosso dal Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, coordinato dalla dirigente Marialisa Di Liddo. Il titolo scelto, non a caso, è: “Share to improve”. Ovvero, condividere per migliorare. L’ottenimento del finanziamento Erasmus rappresenta un grande traguardo per l’istituto cittadino, considerando la difficoltà con cui generalmente si accede ai finanziamenti per questo tipo di progetti, attentamente valutati da una commissione nazionale, specialmente per una scuola primaria. Non è infatti scontata la straordinaria opportunità concessa a dodici studenti di classe quinta della scuola, che hanno potuto vivere, tra il 5 e il 7 marzo scorsi, un’esperienza indimenticabile ad Atene nell’ambito del progetto di mobilità di breve durata KA122.

I bambini sono stati ospitati dalla 21st Primary School “Lela Karagianni” nella capitale greca, potendo così conoscere nuovi compagni e confrontarsi, divertendosi, con una lingua diversa, stringendo amicizie e “condividendo”, appunto, reciproche informazioni sulla propria cultura: dalla cucina alle tradizioni locali. Non solo, gli alunni hanno scoperto in prima persona un modello scolastico diverso da quello italiano, nell’organizzazione delle attività didattiche e nelle pause, potendo così riportare quell’esperienza nella propria scuola, condividendola con i compagni e con le docenti. Un’esperienza la cui bontà e importanza nel percorso formativo dei bambini ha convinto i genitori, all’inizio comprensibilmente in apprensione per la prima uscita “in autonomia” dei propri bambini, grazie anche alla disponibilità e alla professionalità delle docenti accompagnatrici: Giulia Palumbo, Gisella Confalone, Marianna Pelegrini, Loredana Papagni, Elisabetta Pedone e Maria Santoliquido.

Durante l’incontro di disseminazione del progetto, svoltosi lo scorso 8 aprile nell’aula magna dell’istituto, gli stessi genitori degli alunni hanno pubblicamente ringraziato le docenti per essere state accanto ai loro figli in questa trasferta e tutto lo staff della scuola che ha permesso la realizzazione della mobilità. Si tratta infatti del frutto di anni di lavoro, progettazione e affinamento, svolto dalla commissione appositamente creata all’interno della scuola, che ha coinvolto le insegnanti: Caterina Gadaleta – referente Erasmus per il Primo Circolo di Bisceglie – Giulia Palumbo, Mariagrazia Colangelo, Grazia Pedone e Antonella Petruzzella. Prezioso, inoltre, il contributo dell’ambasciatrice Erasmus+ Scuola, la prof.ssa Lucrezia Di Molfetta, che ha fornito indicazioni e suggerimenti utili al completamento della candidatura del progetto.

Un plauso al lavoro della scuola è giunto anche dall’assessore Loredana Bianco, presente all’evento di disseminazione assieme al consigliere comunale Franco Coppolecchia. L’assessore ha infatti sottolineato come sia proprio la comunità dell’Erasmus, di cui adesso fanno ufficialmente parte anche gli alunni della “De Amicis”, l’esempio migliore dell’Unione Europea immaginata dai suoi fondatori, basata sulla solidarietà e la fratellanza tra popoli.

Il progetto KA122 della scuola non coinvolgerà però solo gli studenti, ma anche il personale docente e la dirigenza scolastica per una serie di attività destinate al loro aggiornamento e alla loro formazione, su tre traiettorie principali: l’inclusione, le lingue straniere e le discipline STEM (“Science, Technology, Engineering and Mathematics”). Nei prossimi mesi, quindi, anche gli insegnanti saranno protagonisti di una serie di attività in Spagna con l’esperienza del job shadowing, tecnica di apprendimento sul campo che può essere utile per migliorare le proprie competenze e conoscenze.

Il Primo Circolo “De Amicis” di Bisceglie, tra le realtà più attive quando si tratta di progetti e attività extracurricolari, si riconferma così una scuola attenta a cogliere le migliori opportunità per i propri studenti. Visitare l’Europa, imparare a essere cittadini consapevoli e di mentalità aperta, è fondamentale soprattutto in giovanissima età.