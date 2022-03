Primi distributori di prodotti igienico-sanitari femminili installati nelle scuole di Bisceglie

Rispondendo all’invito dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie, distributori di prodotti igienico-sanitari femminili sono stati installati nei giorni scorsi in due istituti di istruzione secondaria superiore della Città, il professionale “Sergio Cosmai” e il liceo scientifico “Leonardo da Vinci”.

L’iniziativa rientra nel contenuto della mozione proposta dalla maggioranza e approvata in consiglio comunale all’unanimità dei presenti il 29 settembre 2021 sull’adesione alla campagna nazionale “Stop Tampon tax” per chiedere la riduzione dell’Iva sui prodotti igienico-sanitari femminili, scesa dal 22% al 10%. Un punto specifico del deliberato, infatti, era incentrato proprio sulla dotazione di appositi distributori nelle scuole secondarie di primo e secondo grado dai quali fosse possibile acquistare comodamente articoli quali assorbenti, salviette, fazzoletti e gel igienizzante.

I primi istituti scolastici a rispondere all’appello del Comune di Bisceglie sono stati rispettivamente l’IISS “Sergio Cosmai” e il Liceo “da Vinci”. “Un ringraziamento va ai dirigenti scolastici Vito Amatulli e Donato Musci che hanno condiviso la proposta e si sono impegnati concretamente e celermente a darne seguito, denotando sensibilità e avviando un servizio utile rivolto alle giovani studentesse che ora, all’occorrenza, potranno avere a disposizione questi beni di prima necessità”, ha affermato il Consigliere Comunale Giuseppe Ruggieri, che aveva illustrato la mozione “Stop Tampon Tax” nella seduta di consiglio comunale del 29 settembre 2021. “L’invito, naturalmente, rimane aperto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado di Bisceglie affinché si possa offrire un servizio utile e soprattutto si possa contribuire insieme ad un percorso di emancipazione che vinca la percezione del ciclo mestruale come un tabù benché sia un evento naturale e fisiologico per una donna in età fertile”.