Primare in diretta streaming su Bisceglie24 / DETTAGLI

La Redazione di Bisceglie24 effettuerà una diretta streaming per seguire in tempo reale lo spoglio delle primarie in corso di svolgimento oggi, 12 marzo, e che decreteranno questa sera il candidato alle prossime elezioni comunali a Bisceglie tra Angelantonio Angarano e Sergio Silvestris.

Un progetto a cura della redazione diretta da Gianluca Valente, volto ad informare ed aggiornare minuto dopo minuto sull’esito dello spoglio che prenderà il via alle ore 22:00 raccontando quanto è successo durante la giornata attraverso i numeri, le impressioni e le valutazioni a caldo.

La diretta streaming potrà essere seguita sulla pagina Facebook Bisceglie24 che vi condurrà passo dopo passo dal momento della chiusura dei seggi sino alla proclamazione del vincitore.