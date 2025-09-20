Prima multa per fuochi d’artificio non autorizzati, Angarano: “Non faremo sconti a nessuno”

“A poche ore dall’emissione dell’ordinanza sindacale, già ieri sera la prima multa da 500 euro per l’accensione di fuochi d’artificio non autorizzati, comminata dalla Polizia Locale”. A riferirlo è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Proseguono i controlli serrati di Polizia Locale e Carabinieri, anche nelle ore notturne, per debellare questo odioso fenomeno. Già nei giorni scorsi, infatti, erano state beccate altre persone per la stessa ragione”.

“I controlli, anche in borghese e con servizi congiunti e mirati – conclude il primo cittadino – proseguiranno in maniera serrata. E non faremo sconti a nessuno”.