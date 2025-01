Previste limitazioni al traffico in via della Repubblica per lavori

Cambia temporaneamente la viabilità in via della Repubblica. Da lunedì 27 gennaio inizieranno i lavori per la realizzazione di un raccordo interrato e la costruzione di un nuovo cavidotto Enel, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Mercadante e via Porto.

Pertanto, fino alla fine dei lavori che si prevede dureranno circa 30 giorni, con ordinanza di Polizia Locale sono stati disposti i seguenti provvedimenti:

istituzione temporanea di divieto di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via della Repubblica, nel tratto interessato, per tutti i veicoli eccetto quelli operativi del cantiere, di polizia e di soccorso;

istituzione senso unico alternato, lungo il medesimo tratto di via della Repubblica.

Inoltre, dal 30 gennaio al 3 febbraio 2025, per lavori di somma urgenza da effettuare sulle mura del Castello Svevo Angioino prospicienti via Porto, sono previsti:

· istituzione temporanea di divieto di transito in via Porto per il tratto compreso tra l’intersezione con via della Repubblica/via Nazario Sauro e quella via Fragata, ad eccezione dei soli residenti, dei veicoli di soccorso e dei veicoli di titolari di attività commerciali insistenti su detta via;

· istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in via Porto per il tratto compreso tra i civici 21 e 27, in prossimità con l’intersezione di via Fragata.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica installata e a valutare percorsi alternativi per evitare ingorghi nell’area interessata dai lavori. Si tratta di interventi necessari a garantire la sicurezza e migliorare la qualità della vita dei residenti.