Prete biscegliese “duetta” sul palco del PalaFlorio con Laura Pausini

“Fuori programma” di quelli che ti rimangono nel cuore per sempre. È quello che ha visto protagonista don Pietro D’Alba, prete biscegliese, sul palco con Laura Pausini.

Il tour della cantante romagnola ha fatto tappa ieri, 30 dicembre, al PalaFlorio di Bari per la prima delle due date previste, la seconda questa sera.

Uno dei momenti più emozionanti è stato quello che ha visto la Pausini chiamare sul palco don Pietro per duettare sul testo di “Servo per amore”, brano che abitualmente viene eseguito durante le messe. Un momento davvero speciale che don Pietro D’Alba ci ha raccontato: “E’ stato il mio primo concerto live della Pausini, anche se la seguo sin dalla prima apparizione giovanissima al Festival di Sanremo. Le sue canzoni hanno accompagnato la mia vita, come il passaggio in seminario. Lei è fantastica e di una umanità unica – continua don Pietro D’Alba – al di là della mia esperienza, durante il concerto grande attenzione ai bambini, ai genitori. Importante anche la coreografica con tema del femminicidio, un tema sempre attuale che grazie ad un personaggio come la Pausini ci si augura possa continuare ad essere sempre d’attualità”.