Presidio in via Khan Younis: Bisceglie si mobilita per Gaza e Cisgiordania

Franco Napoletano

Sabato pomeriggio, alle ore 17.30, via Khan Younis a Bisceglie è stata teatro di un presidio carico di indignazione e solidarietà. L’iniziativa, promossa da partiti, associazioni e rappresentanti delle istituzioni locali, è nata per denunciare le drammatiche condizioni in cui versa la popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, devastate da incessanti bombardamenti e ridotte a cumuli di macerie.

Durante il presidio è stato fortemente condannato l’uso dell’uranio impoverito e il blocco degli aiuti umanitari imposto dall’esercito israeliano, che ha impedito l’accesso a viveri e medicinali essenziali, aggravando una crisi umanitaria già tragica. Fame, malnutrizione e mancanza di cure sanitarie sono stati indicati come strumenti di una strategia che, secondo i manifestanti, punta all’annientamento sistematico del popolo palestinese.

La scelta di via Khan Younis come luogo del presidio non è casuale. La città palestinese è infatti gemellata con Bisceglie e rappresenta oggi uno dei simboli più strazianti del conflitto in corso. La presenza dell’ex sindaco Franco Napoletano ha assunto un significato particolarmente simbolico: nel suo intervento ha ricordato i rapporti di fratellanza con il Presidente Arafat e l’atto di gemellaggio, condannando apertamente quella che ha definito “una tragedia sostenuta dal silenzio complice del governo nazionale, degli Stati Uniti e dell’Unione Europea”.

Il circolo Arci “Oltre i Confini” di Bisceglie ha partecipato con una numerosa delegazione, dichiarando l’intenzione di proseguire il percorso di mobilitazione. «Porteremo la protesta nel cuore della città», hanno dichiarato i rappresentanti del circolo, lanciando una proposta chiara: organizzare nella seconda settimana di giugno una grande manifestazione cittadina per chiedere il cessate il fuoco e porre fine al massacro in atto.