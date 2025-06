Presidio al Torrione Sant’Angelo: Arci Bisceglie aderisce a mobilitazione contro genocidio di Gaza

In occasione della Festa della Repubblica, il circolo Arci “Oltre i Confini” di Bisceglie ha aderito alla mobilitazione nazionale contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza promuovendo un presidio simbolico nella notte tra l’1 e il 2 giugno presso il Torrione Sant’Angelo.

Durante l’iniziativa, sono state esposte due grandi bandiere della Palestina mentre decine di ceri e candele sono stati accesi per “fare luce” sul dramma umanitario in atto. Al centro dell’azione, un’installazione artistica realizzata da Lorenzo Cassanelli, dedicata alla memoria delle migliaia di bambini vittime del conflitto, ha reso visibile il dolore che sta attraversando quei territori.

La manifestazione ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini, associazioni e forze politiche locali, un segnale forte che anche Bisceglie non intende rimanere in silenzio di fronte a ciò che l’Arci definisce «orribile e disumano».

In un appello lanciato il 2 giugno, il circolo Arci invita tutti i cittadini a inviare un messaggio alla Presidenza del Consiglio all’indirizzo email presidentepec@governo.it, con questo testo:

«Il 2 giugno è la festa della Costituzione. Ma c’è un modo solo per festeggiare la Costituzione: attuarla. E se vuole davvero attuarla, l’Italia deve fare una cosa: fermare Israele. Sanzioni subito. Salvare Gaza».

Secondo i promotori, si tratta di un gesto semplice ma potente, utile a fare pressione sulle istituzioni italiane affinché si assumano responsabilità concrete e coerenti con i principi costituzionali, in particolare quelli che ripudiano la guerra e tutelano i diritti umani.

Arci Bisceglie ha inoltre annunciato che la mobilitazione cittadina non si fermerà qui. «Nei prossimi giorni – si legge nella nota – proporremo alle associazioni e ai partiti locali di organizzare un corteo cittadino entro la fine del mese. Bisogna continuare a far sentire la voce di chi non accetta di restare complice con il silenzio».