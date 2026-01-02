Presepe Vivente, oltre 6mila visitatori nel centro storico di Bisceglie

Grande successo per il Presepe Vivente di Bisceglie, che nelle tre serate del 21, 27 e 28 dicembre ha accolto oltre 6.000 visitatori nel cuore del centro storico. Un afflusso costante di famiglie, bambini, gruppi e turisti provenienti da diverse località ha trasformato l’evento in un momento di intensa partecipazione e condivisione, confermandone il forte valore culturale e comunitario.

L’Associazione Schára O.d.V., promotrice dell’iniziativa, ha espresso profonda gratitudine a tutti coloro che con la loro presenza hanno dato significato e vita a ogni scena rappresentata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Amministrazione Comunale di Bisceglie per il patrocinio e il supporto, al Sindaco Angelantonio Angarano e all’Assessore alla Cultura Loredana Bianco, oltre alla Polizia Locale per il servizio attento e puntuale e alle testate giornalistiche locali che hanno raccontato l’evento con sensibilità.

Un pensiero speciale è stato dedicato agli ospiti di Universo Salute – Opera Don Uva, agli educatori, agli sponsor, agli abitanti del centro storico per la disponibilità e la collaborazione, e a tutti i figuranti, volontari e collaboratori che hanno donato tempo, impegno e passione per la riuscita della dodicesima edizione.

Il Presepe Vivente si conferma così un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire tradizione, emozione e spirito di comunità, con l’appuntamento già fissato al prossimo anno, all’insegna dello stesso entusiasmo e della stessa passione. (credit foto: Rino Romanelli)