Il Liceo “da Vinci” si rinnova: ecco i nuovi percorsi formativi

Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie conferma la sua vocazione all’innovazione e all’attenzione ai bisogni formativi di studenti e studentesse, con un ventaglio di percorsi capaci di valorizzare attitudini e passioni diverse.

Accanto al Liceo Matematico, dedicato a chi ama la logica e il ragionamento, l’istituto propone il Liceo Scientifico con curvatura giuridica, che integra lo studio del Diritto nel percorso quinquennale. Ampio spazio anche all’internazionalizzazione con il Liceo Scientifico Cambridge, frutto della collaborazione con l’Università di Cambridge e riconosciuto con il Cambridge Assessment International Education (livello IGCSE).

Per gli appassionati di scienze e tecnologia, il Liceo delle Scienze Applicate offre un approccio sperimentale e laboratoriale, mentre il Liceo Scientifico Quadriennale garantisce una formazione intensiva e completa in soli quattro anni. Un’offerta unica nel territorio è quella del Liceo Coreutico, che unisce studio teorico e pratica della danza, per sviluppare espressione corporea, sensibilità artistica e competenze tecniche, grazie a un team di professioniste del settore.