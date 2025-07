Presentato ufficialmente a Bisceglie il calendario dell’Estate in Blu 2025

È stato ufficialmente presentato alla darsena centrale del Porto Turistico-Marina Resort Bisceglie Approdi il calendario dell’Estate in Blu 2025. La rassegna, promossa dal Comune di Bisceglie in collaborazione con numerosi partner istituzionali, culturali e imprenditoriali locali, si annuncia come un’estate all’insegna dell’arte, dell’intrattenimento e della solidarietà.

Dal centro storico alla litoranea, dall’agro alle periferie, il programma offre centinaia di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dai festival letterari agli eventi dedicati al benessere, alla moda e all’enogastronomia. Tanti di questi momenti avranno anche una finalità benefica, confermando lo spirito inclusivo e comunitario dell’iniziativa.

Il Sindaco Angelantonio Angarano ha sottolineato il valore collettivo del progetto: “Estate in Blu è sempre più frutto della partecipazione corale della città, segno della vitalità culturale e sociale di Bisceglie. Un ringraziamento a tutti gli enti, associazioni, artisti e professionisti che con passione hanno costruito un programma così ricco”. Il Sindaco ha anche ricordato l’importanza di vivere insieme la città, “all’ombra della doppia Bandiera Blu”.

Tra i partner principali dell’estate biscegliese figura Bisceglie Approdi, rappresentata da Nicola Rutigliano, che ha evidenziato il ruolo centrale del porto come luogo di eventi e sede del Blu Festival. Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie, ha invece messo in luce l’impatto positivo della manifestazione sul commercio e sulla ricettività turistica.

L’Assessore alla Cultura Loredana Bianco, l’Assessore al Turismo Maurizio Di Pinto e l’Assessore alle Attività Produttive Onofrio Musco hanno ribadito come la costruzione del cartellone sia stata il risultato di un grande lavoro di squadra, anche grazie al supporto dei consiglieri comunali Michele De Noia, Pasqua Pasquale e Claudio Lorusso. L’obiettivo, hanno spiegato, è stato offrire qualità, bellezza e svago, valorizzando al contempo l’identità della città e le sue risorse artistiche e culturali.

A rafforzare questo spirito, anche il Presidente della Pro Loco e del Comitato Feste Patronali, Pierpaolo Sinigaglia, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, confermando il ruolo attivo nella promozione turistica della città e nell’accoglienza di visitatori e concittadini di ritorno per le vacanze.

Nel corso della conferenza stampa, gli organizzatori delle varie rassegne in programma hanno presentato in anteprima i contenuti e gli ospiti delle manifestazioni, accendendo curiosità e attese tra il pubblico.