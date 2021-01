Presentato “U Calannèrie de Vescegghie”; Angarano: “Un calendario che punta al cuore di tutti noi”

“U Calannèrie de Vescegghie” giunge alla sua quarta edizione e nella giornata di ieri l’iniziativa è stata presentata in Comune alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano e dell’assessore Loredana Acquaviva.

“Un calendario in dialetto che punta dritto al cuore di tutti noi – esordisce Angarano – con proverbi, modi di dire, poesie, l’etimologia di alcuni vocaboli, cenni di grammatica, fonetica e storia del nostro amato vernacolo. Quest’anno il tema del calendario è stato il patrimonio dei nostri siti storici, archeologici e naturalistici più belli della nostra Bisceglie, con bellissime foto realizzate dalla guida turistica Marianna Preziosa riprodotte in magnifici disegni realizzati dagli ospiti della Cooperativa Uno Tra Noi Bisceglie. Non va dimenticato, infatti, il fine sociale e benefico del calendario”.

“Un plauso a Vito Antonino che ha ideato e voluto questo calendario sin dalla sua prima uscita. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione, con una menzione particolare per Uno tra Noi e l’associazione La Canigghie, e a quanti hanno sostenuto questa bellissima iniziativa – conclude il primo cittadino – che promuove il nostro territorio e valorizza la nostra lingua popolare. Un affascinante viaggio nella nostra storia e nelle nostre origini che ci unisono con orgoglio e fierezza”.