Presentato il progetto “Centro CONI – Doni…amo il sorriso al futuro”

Lo sport come strumento educativo, inclusivo e orientato al futuro è al centro del nuovo progetto “Centro CONI – Doni…amo il sorriso al futuro”, presentato dall’ASD Doxa di Bisceglie e rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia del 2º Circolo Didattico “Caputi”.

L’iniziativa rappresenta un traguardo significativo per la comunità scolastica: il progetto sarà completamente gratuito per famiglie e scuola, grazie all’aggiudicazione da parte dell’ASD Doxa, guidata dal Maestro Ciro Di Maio, del bando regionale “Avviso A e D 2025”. La Regione Puglia ha infatti riconosciuto la qualità della proposta, garantendo il cofinanziamento necessario alla sua realizzazione.

“Doni…amo il sorriso al futuro – CENTRO CONI” rientra nelle attività dei Centri CONI, programmi pensati per promuovere una formazione sportiva multidisciplinare basata su fair play, socializzazione, benessere psicofisico e attenzione al tema del green e della sostenibilità. “Siamo orgogliosi di offrire questa opportunità ai bambini del 2º Circolo ‘Caputi’ – afferma Ciro Di Maio –. Grazie al sostegno della Regione Puglia abbattiamo le barriere economiche e portiamo lo sport di qualità direttamente a scuola. Vogliamo donare un sorriso al futuro, favorendo la crescita sana dei nostri ragazzi con uno sguardo attento all’ambiente”.

Le attività, inserite nell’orario scolastico, permetteranno ai piccoli alunni di sperimentare varie discipline sportive guidati da tecnici qualificati, in un percorso che unisce gioco, apprendimento e sensibilizzazione al riciclo e alla sostenibilità. La collaborazione tra ASD Doxa e 2º Circolo “Caputi” conferma il valore della sinergia tra associazioni sportive e istituzioni scolastiche, un impegno concreto a sostegno delle famiglie e della comunità locale, ampliando l’offerta educativa sul territorio.

Il progetto proseguirà anche in orario extrascolastico con attività multidisciplinari rivolte ai bambini della scuola primaria, rafforzando ulteriormente l’obiettivo di rendere lo sport un’opportunità di crescita accessibile e condivisa. (Credit foto: ASD Doxa Bisceglie)