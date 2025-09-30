Presentato a Bisceglie il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese / VIDEO

Un ospedale moderno, funzionale e rispettoso dell’ambiente, pronto a diventare un punto di riferimento per l’intero Nord Barese. È stato presentato questa mattina il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese, che sorgerà in area di Bisceglie, a pochi chilometri da Molfetta, per servire un bacino di circa 250mila abitanti provenienti dai comuni di Bisceglie, Molfetta, Trani, Corato, Terlizzi, Ruvo e Giovinazzo.

L’opera, dal valore complessivo di 192,5 milioni di euro, è stata illustrata dal professor Francesco Ruggiero a nome del Raggruppamento temporaneo composto da Manens, Studio Altieri, Pinearq e AGM Project Consulting. La struttura ospiterà 268 posti letto, di cui 25 tecnici, e sarà dotata di aree dedicate alla medicina, chirurgia, materno-infantile, malattie infettive, intensiva, psichiatria, lungodegenza e pronto soccorso. Non mancheranno blocchi operatori, diagnostici, parto, ambulatoriali e spazi destinati al personale e all’accoglienza.

Il progetto architettonico prevede un corridoio centrale collegato a quattro blocchi rettangolari, con tre ingressi e percorsi distinti per visitatori, sanitari ed emergenze. Particolare attenzione è stata posta al comfort dei pazienti: le camere saranno ampie e luminose grazie a grandi vetrate che favoriscono la luce naturale.

«Siamo orgogliosi di presentare un progetto moderno e ambizioso – ha dichiarato Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della ASL Bt –. Rispetta le esigenze di intensità di cura e stiamo completando le verifiche necessarie. Entro novembre sarà consegnato il progetto definitivo per accedere al finanziamento e avviare la gara integrata».

Anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha sottolineato l’importanza della nuova struttura: «L’obiettivo è migliorare la vita delle persone. L’ospedale sarà un polo d’eccellenza capace di dare risposte concrete a migliaia di cittadini. Insieme a Regione, ASL e Comuni coinvolti stiamo lavorando per rispettare il cronoprogramma e accelerare le procedure».

Secondo l’ingegnere Ruggiero, il nuovo ospedale, classificato come DEA di I livello, è stato progettato non come semplice somma di reparti ma come una struttura integrata, con spazi pensati per rispondere alle esigenze cliniche attuali e future. «Abbiamo previsto anche un’area interna che possa diventare operativa in caso di nuove emergenze pandemiche», ha spiegato.

Con i suoi 17 ettari di estensione, il nuovo Ospedale del Nord Barese si pone dunque come un investimento strategico per il territorio, destinato a migliorare in modo significativo l’offerta sanitaria e a garantire cure più moderne ed efficienti.