Presentato a Bari progetto nuova scuola Infanzia Carrara Gioia

Oggi a Bari, il sindaco Angarano, con l’Assessore regionale Sebastiano Leo, ha presentato il progetto della nuova scuola dell’Infanzia di Carrara Gioia che sta sorgendo accanto al vecchio plesso scolastico, ormai obsoleto dal punto di vista strutturale, energetico e degli ambienti destinati alla didattica.

Nel finanziamento complessivo di oltre tre milioni di euro ci sono sia risorse PNRR sia fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia, oltre che somme derivanti dal GSE (Gestore dei servizi energetici),

“Stiamo realizzando una nuova, moderna e funzionale scuola dell’infanzia, antisismica, inclusiva, ad alte prestazioni energetiche (NZEB, Near Zero Energy Building, edificio a energia quasi zero) e conforme agli standard di “scuola innovativa” secondo le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La nuova scuola, di fatto, sarà un fiore all’occhiello della Città e del territorio. Il progetto, infatti, prevede ambienti di apprendimento sicuri, stimolanti e flessibili, in cui i bambini possano esplorare, scoprire e apprendere in modo autonomo, in spazi adattabili e multifunzionali, sia didattici (per un totale di 8 sezioni espandibili a 10) sia dedicati al gioco, con aree condivise come biblioteche, laboratori artistici e sale per le attività motorie”, scrive Angarano.

“Anche questo progetto rientra nei 18 milioni di euro che sono ‘a terra’, in cantieri in corso, per migliorare le nostre scuole. Un lavoro senza precendenti che ci deve rendere fieri. Un ringraziamento va alla Regione Puglia, al Presidente Emiliano e all’Assessore Leo, per l’attenzione che riservano al nostro territorio e la visione a lungo termine. Il nostro grazie va anche all’Ufficio Tecnico diretto dall’Arch. Giacomo Losapio, che sta profondendo un impegno enorme per curare dall’inizio alla fine una gran mole di progetti che cambieranno il volto della nostra Città, aumenteranno i servizi e miglioreranno la qualità della nostra vita”, conclude il primo cittadino.