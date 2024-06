Presentata l’Estate in Blu 2024, il cartellone degli eventi estivi a Bisceglie

È stato presentato questa mattina al porto turistico-marina resort di Bisceglie il programma dell’Estate in Blu 2024, il cartellone di eventi estivi organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con partner come Confcommercio Bisceglie, Teatro Pubblico Pugliese, Bisceglie Approdi, Pro Loco, Universo Salute – Opera Don Uva e realtà attive sul territorio.

Il cartellone, che copre il periodo da giugno a settembre, offre un programma variegato con appuntamenti quotidiani che si estendono su tutto il territorio comunale: dal mare all’agro, dalla litoranea al centro città, abbracciando anche la periferia.

“Questo calendario, che va migliorandosi di anno in anno, è un esempio di come la nostra città sappia animarsi anche durante i mesi estivi, offrendo ai cittadini e ai turisti una vasta gamma di eventi e appuntamenti di alta qualità”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La vitalità di Bisceglie rappresenta un valore aggiunto per tutta la Città. Un ringraziamento caloroso va a tutti coloro che si sono impegnati con passione e dedizione per allestire questo cartellone così bello e variegato. E il nostro grazie a tutti coloro che si esibiranno nella nostra Città, alle associazioni librerie, accademie, orchestre, compagnie teatrali, realtà pubbliche e private coinvolte in questo splendido cartellone. Buona estate biscegliese a tutti”.

Tra i grandi eventi in programma, la città ospiterà tre concerti del Rush Summer Festival: Clementino il 28 giugno sul waterfront di via Nazario Sauro, Andrea Sannino il 15 luglio al Teatro Mediterraneo e Massimo Ranieri il 5 agosto davanti alla Basilica di San Giuseppe. Tra le novità, sempre in tema di concerti, anche Mastercek 90 Festival Edition, il 20 luglio all’area polifunzionale di via San Martino.

Caposaldo della programmazione estiva saranno gli appuntamenti tradizionali dell’estate che ormai connotano Bisceglie in Puglia e in Italia, come DigithOn, Libri nel Borgo Antico, 42 Gradi, Libridamare, il Borgo delle Meraviglie, il festival di danza contemporanea Sirene, il Sol dell’Alba, BiComix, la Cena en blanc, il Premio internazionale Don Uva, la Notte dei Sospiri, il Palio della Quercia, la rievocazione storica “I tre Santi della Sagina”, il Blu Festival Jazz, Sindaci ai fornelli, Capelli in festa, la Notte Rossa dell’Avis, Notte di Poesie al Dolmen e molti altri interessanti eventi che costellano il programma dell’Estate in Blu 2024 .

Proprio stasera si terrà l’incontro con i finalisti del Premio Strega organizzata dalle Vecchie Segherie Mastrototaro, mentre il 10 luglio sarà la volta dell’incontro con i finalisti del Premio Campiello organizzata dall’Associazione Borgo Antico, che ospiterà a Bisceglie anche iGlenn Cooper il 24 giugno. Tra le novità anche i tre eventi targati Bi Happy e Confcommercio, ovvero Bi Music (5, 12, 19, 26 luglio), Bi Cabaret (1° agosto) e Bi Rosè (2 agosto). Non mancherà la danza aerea con “Fortunati a Nascere” della Compagnia Res Extensa di Elisa Barrucchieri. Ci sarà la musica della Orchestra Sinfonica della Provincia Bat con Alessio Giannone, alias Pinuccio, che racconta Mozart. Entra in cartellone anche il festival dei cortometraggi Bi Short. Confermato tra gli appuntamenti musicali “Note di mezza estate” dell’Orchestra Pop sinfonica FaMiFaRe. Spazio alla moda e al glamour con la Finale di Miss Italia Puglia il 27 luglio.

“La varietà di eventi in programma è pensata per accontentare tutti i gusti, dai concerti ai festival letterari passando per tutte la danza, il teatro, il cinema, l’arte, la storia e le tradizioni, la moda e l’artigianato. Diverse manifestazioni, come sempre, hanno uno sfondo solidale. Questo cartellone è il frutto di una sinergia tra il Comune, gli enti e le associazioni attivi sul territorio, che garantisce un’offerta culturale di altissimo livello”, ha sottolineato l’Assessore alla cultura, Emilia Tota.

“Questi eventi promuovono la nostra città e ne rafforzano la vocazione turistica. L’Estate in Blu è una grande opportunità per far conoscere le bellezze di Bisceglie e per attrarre nuovi visitatori. Il cartellone cresce e si arricchisce di anno in anno, confermando gli eventi stabili e unendo belle novità”, ha detto Maurizio Di Pinto, Assessore al Turismo.

Alla presentazione del cartellone hanno partecipato anche i partner dell’Estate in Blu, tra cui Leo Carriera per Confcommercio Bisceglie, Nicola Rutigliano per Bisceglie Approdi e Alfredo Nolasco per Universo Salute – Opera Don Uva, oltre ai rappresentanti delle Associazioni e agli organizzatori degli eventi che contribuiranno a rendere vivace l’estate biscegliese.