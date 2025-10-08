Premio “Donna È Vita”: riconoscimento alla Vice Questore aggiunto Silvia Silvestris

Nei giorni scorsi, presso la Questura di Barletta-Andria-Trani, è stato consegnato il premio “Donna È Vita”, ideato da Medea Odv, ente non governativo della Camera dei Deputati, alla Dott.ssa Silvia Silvestris, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato. La funzionaria biscegliese, impossibilitata a partecipare alla cerimonia ufficiale dello scorso 13 settembre ad Avezzano, ha ricevuto il riconoscimento direttamente dal presidente di Medea ODV, Francesco Longobardi, e dal coordinatore provinciale BAT, Antonio Cirillo, alla presenza del Questore Alfredo Fabbrocini.

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare figure femminili che, in diversi settori, hanno contribuito con il loro impegno a contrastare la violenza di genere e a promuovere un cambiamento culturale e sociale. “La figura femminile – ha spiegato Longobardi – ha assunto nel tempo un ruolo fondamentale all’interno della famiglia, della società e della comunità. Non è con le sole quote rosa che si può garantire la giusta centralità delle donne, ma con il riconoscimento reale del loro valore, che la storia ha già consegnato loro di diritto.”

La prima edizione del Premio Internazionale “La Donna è Vita” ha visto protagoniste 21 donne, selezionate da una giuria composta da cinque membri di Medea ODV. Le premiate rappresentano eccellenze provenienti dal mondo istituzionale, sportivo, artistico, cinematografico e televisivo, accomunate da storie di coraggio, resilienza e impegno civile. “Le esperienze di queste donne – ha aggiunto Longobardi – sono e saranno una forza trasformativa per l’intera società, esempi concreti di determinazione e capacità di superare barriere e stereotipi.” Con la consegna alla Dott.ssa Silvestris, si è completata la prima edizione di un’iniziativa che punta a diffondere, a livello nazionale, l’immagine di donne simbolo di cambiamento e di impegno quotidiano per una società più giusta e inclusiva.